بعبارة على سجن عوفر.. إسرائيل تتوعد الأسرى الفلسطينيين

A + A -

توعدت إسرائيل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم خلال صفقة غزة باقتباسات توراتية علقت على جدران سجن عوفر بالمطاردة والقتل.

وجاء في العبارة التي كتبت على لافتة تم تعليقها على جدران سجن عوفر: "الشعب الأبدي لا ينسى. أطارد أعدائي فأدركهم. ولا أرجع حتى أبيدهم".

والأحد، أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية أنه تم إطلاق سراح 90 سجينا فلسطينيا من الأسيرات والأطفال من سجن عوفر العسكري ضمن عملية التبادل بين إسرائيل وحركة حماس.

جاء ذلك بعد أكثر من 7 ساعات من عودة 3 إسرائيليات أفرجت عنهم حركة حماس من غزة إلى إسرائيل.

ووفقا لقائمة قدمتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية، فإن جميع المفرج عنهم هم من النساء أو القُصر.

والذين كانت إسرائيل قد احتجزتهم بتهم تتعلق بما وصفته بـ"الأمن الإسرائيلي"، بدءا من رشق الحجارة إلى اتهامات أكثر جدية كالشروع في القتل.

وتمت عملية الإفراج في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، وهي خطوة انتقدها الفلسطينيون باعتبارها محاولة لتقليل حدة الاحتفالات ومنع الحشود من الترحيب بالأسرى.

وحذرت القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية الفلسطينيين من إقامة احتفالات عامة بأي شكل.

وكان قد تم التوصل إلى اتفاق التبادل ضمن المرحلة الأولى من صفقة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والتي تنص على إفراج حماس تدريجيا عن 33 رهينة إسرائيلية محتجزة في غزة خلال الأسابيع الستة المقبلة، مقابل إفراج إسرائيل عن ما يقرب من ألفي أسير ومحتجز من الضفة الغربية وغزة.