بعد 15 شهرًا... وقف إطلاق النار في غزة!

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دخل وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل و"حماس" حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد، على أن يتبعه إطلاق سراح رهائن بعد ساعات.

ويفتح الاتفاق الطريق أمام نهاية محتملة للحرب التي استمرت 15 شهراً والتي قلبت الشرق الأوسط رأساً على عقب.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أن وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ الساعة 8:30 صباح اليوم الأحد (06:30 بتوقيت غرينتش).

ومن المنتظر أن تتبادل حركة "حماس" وإسرائيل قوائم الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم مع بدء وقف إطلاق النار.

في السياق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مصادر قولها إنَّ توقيت وقف إطلاق النار ونقل الرهائن والأسرى قد يتغير قليلاً وفق الترتيبات اللوجستية.