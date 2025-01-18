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5 أسرى بارزين لن تفرج عنهم إسرائيل... من هم؟

18
JANUARY
2025
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كشفت قناة "كان" الإسرائيلية عن أن خمسة شخصيات بارزة لن يتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي يشمل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وأسرى فلسطينيين.

وتتعلق القضية بأربعة أسرى من حركة حماس وأسير خامس من حركة فتح، وهم كالتالي:

عباس السيد: محكوم بالسجن 35 مؤبداً 


إبراهيم حامد: قائد الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الثانية، محكوم بـ54 مؤبداً.

عبد الله البرغوثي: محكوم بـ67 مؤبداً.

حسن سلامة: محكوم بـ46 مؤبداً.

مروان البرغوثي: القيادي في حركة فتح والمرشح لخلافة محمود عباس، محكوم بـ5 مؤبدات.

وفي وقت سابق من السبت، أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عن قائمة تضم 735 أسيراً فلسطينياً من المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، مقابل الإفراج عن أول دفعة من المحتجزين الإسرائيليين. وأكدت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية ستفرج عن 737 سجيناً ومعتقلاً لدى إدارة السجون.

من جهتها، أكدت حركة حماس في بيان لها أن نشر الاحتلال الإسرائيلي لقائمة الأسرى المتفق عليهم في المرحلة الأولى هو إجراء يخصه، مشيرة إلى أن "ليلة الإفراج عن الأسرى" ستتم وفقاً لعدد الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم، وضمن فئات متفق عليها. وأضافت حماس أنه سيتم نشر القوائم قبل كل عملية تبادل في إطار بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

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