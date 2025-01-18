بصاروخ "ذو الفقار".. الحوثيون استهدفوا وزارة أمن الاحتلال في "تل أبيب"

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أعلن المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت ما يسمّى وزارة الأمن التابعة للاحتلال الإسرائيلي في يافا المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي "ذو الفقار".

وشدّد سريع، في بيانٍ، أنّ صاروخ "ذو الفقار وصل إلى هدفه بدقة عالية وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدّي له".

وجدّد سريع تأكيد موقف اليمن إلى جانب المقاومة الفلسطينية في غزة، وقال "ننسّق مع المقاومة للتعامل العسكري المناسب مع أيّة خروقات أو تصعيد عسكري يرتكبه العدو خلال فترة تنفيذ الاتفاق".



وصباح اليوم، أقرّ المتحدّث باسم "الجيش" الإسرائيلي بتفعيل الإنذارات في عدة مستوطنات وسط فلسطين المحتلة في إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

وأفادت مراسلة الميادين بأنّ أصوات انفجارات سُمعت من الضفة الغربية بعد انطلاق صفارات إنذار في "تل أبيب" ومطار "بن غوريون".

وفي أعقاب ذلك، أكد الإسعاف التابع للاحتلال الإسرائيلي بأنّع تعامل مع عدة إصابات أثناء الهروب من الصاروخ اليمني إلى الملاجئ. وقالت القناة "12" الإسرائيلية، إنّه في إثر صاروخ باليستي يمني، تعطّلت حركة الطيران في مطار "بن غوريون".

فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ فرق إطفاء توجّهت إلى "بئير يعقوب" جنوب "تل أبيب" في إثر اندلاع حريق بسبب سقوط شظايا الصاروخ اليمني.