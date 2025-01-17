سيناتور اميركي يفضح الاسرائيليين: الاتفاق هو ذاته الذي رفضه نتانياهو في ايار

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اشار السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، الى انه "مؤسف أن الاتفاق هو ذاته الذي رفضه نتانياهو وحكومته المتطرفة في ايار الماضي"، لافتا الى ان "أكثر من 10 آلاف شخص لقوا حتفهم منذ تقديم مقترح الاتفاق في مايو وتفاقمت معاناة الاسرى والأبرياء في غزة".

وكانت قد توصلت حركة حماس وإسرائيل عبر الوسطاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يسمح بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في القطاع والإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأحد 19 كانون الثاني الحالي.

وبهذه الخطوة، تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة والتي استمرت 15 شهرا، وأودت بحياة أكثر من 46 ألفا من الفلسطينيين.