وزير الخارجية الإسرائيلي يعترف: لم نحقق أهداف الحرب

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أشار وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، إلى أنّه "طوال شهور لم نتمكن من إعادة أسير واحد حيا لذلك مسؤوليتنا ثقيلة كحكومة".

واعترف في تصريح للقناة 12 الإسرائيلية، بأنّه "رغم الضربات القوية التي تلقتها حماس لم نحقق أهداف الحرب بشأن الحركة".

في وقت سابق، أعلنت رئاسة وزراء الإسرائيلية أن "المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) أقر في اجتماعه اليوم الجمعة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، وأوصى الحكومة -التي يُنتظر أن تجتمع بكامل هيئتها على الفور- بالمصادقة عليه وسط استعدادات لبدء التنفيذ بعد غد الأحد".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية إن "وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش -المعارضين لإنهاء الحرب على غزة- صوّتا ضد الاتفاق، لكن ذلك لم يحل دون إقراره".