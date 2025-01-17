من أجل صفقة غزة.. نتنياهو قبل شروط سموتريتش

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أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل شروط بتسئيل سموتريتش بشأن اتفاق غزة فيما يتعلق بعودة الجيش للحرب والتحكم في المساعدات الإنسانية.

وأوضحت: "تم إحراز تقدم كبير ليلة الجمعة في المحادثات بين رئيس الوزراء نتنياهو والوزير سموتريتش".

وأضافت: "قبل نتنياهو الشروط التي وضعها الوزير فيما يتعلق بعودة الجيش الإسرائيلي إلى القتال وفيما يتعلق بالسيطرة على المساعدات الإنسانية".

وتابعت: "الرسالة التي نقلها سموتريتش لنتنياهو. بدون العودة الكاملة للحرب. الصهيونية الدينية ستخرج من الحكومة".

وفي وقت سابق، قال سموتريتش: "لن نكون جزءا من اتفاق استسلام يشمل إطلاق سراح إرهابيين ووقف الحرب".

وتابع: "هذا هو الوقت المناسب لمواصلة العمل بكل قوتنا لاحتلال قطاع غزة بالكامل والسيطرة على المساعدات الإنسانية بدلا من حماس حتى تستسلم بالكامل".