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مصر تستعد لأكبر تحرك في غزة بعد وقف إطلاق النار

17
JANUARY
2025
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أفاد مصدر رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية" بأن مصر تعمل على إدخال أكبر كمية ممكنة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لدعم سكان القطاع.
 
وأضاف مصدر أمني، وفقًا لما نقلته القناة، أن هناك تنسيقًا جاريًا لفتح معبر رفح لدخول المساعدات الدولية، وذلك بهدف تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة.
 
خلال الأسابيع الماضية، قام وسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية بتكثيف جهودهم لإجراء مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، سعيًا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أكثر من 465 يومًا من اندلاع الحرب في غزة.
 
وأشارت تقارير إعلامية إلى حدوث تقدم ملحوظ في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، حيث وافق الطرفان على مسودة أولية للاتفاق، وتم تقديم الملاحظات النهائية إلى الوسطاء.
 
منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربًا على قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 156 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى اختفاء أكثر من 11 ألف شخص، وفقًا لمصادر فلسطينية رسمية.
 
وفي وقت متأخر من يوم الإثنين، كشف مصدر مصري مطلع عن عقد جولات مكثفة من المحادثات في القاهرة، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية لاتفاق التهدئة.
روسيا اليوم
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