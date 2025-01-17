شيخ الأزهر يوجه رسالة بعد اتفاق غزة

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أصدر الأزهر بيانا هنأ فيه الشعب الفلسطيني بنجاح الجهود المصرية القطرية التي أدت إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشاد الأزهر بصمود الشعب الفلسطيني وتضحياته في الدفاع عن أرضه ووطنه، معبرًا عن إجلاله لتضحيات الأطفال والنساء والشيوخ والشباب الذين واجهوا أعمال عنف وإرهابية وحشية.

ونشر الأزهر البيان عبر صفحته الرسمية على منصتي "فيسبوك" و"إكس"، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو وقف العدوان على غزة. كما تضمن البيان دعوة الأزهر إلى الله تعالى بأن تكون دماء الشهداء خطوة نحو تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه.

وأشار الأزهر إلى أن أرواح شهداء غزة ستظل خالدة في تاريخ النضال ضد الظلم، وستبقى مصدر إلهام لاستمرار الكفاح المشروع حتى استرداد الحقوق الفلسطينية كاملة. كما دعا الأزهر جميع شرفاء العالم إلى مضاعفة جهود الإغاثة لدعم الشعب الفلسطيني، عبر تسريع إرسال قوافل المساعدات الطبية والإنسانية وإنقاذ الجرحى والمصابين.

وفي ختام البيان، أكد الأزهر استعداد مستشفياته لاستقبال الحالات الحرجة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، بالإضافة إلى تكثيف قوافله الإغاثية من خلال بيت الزكاة والصدقات، معتبرًا أن هذه الجهود هي الحد الأدنى الذي يمكن تقديمه لدعم الشعب الفلسطيني في ظل الأزمات التي يمر بها.

وعلى مدار الأسابيع الماضية كثف الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية جهودهم لعقد لقاءات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل للتوصل لصفقة لوقف إطلاق النار بعد مرور أكثر من 465 يوما على بدء الحرب في غزة.

وكشفت تقارير إعلامية عن وجود تقدم كبير في المفاوضات بين إسرائيل وحماس بعد موافقة الجانبين على المسودة الأولية لعملية الاتفاق وتسليم الملاحظات الأخيرة للوسطاء.

وتشن إسرائيل حربا على قطاع غزة منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 11 ألف مفقود بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

وفي وقت متأخر من يوم الإثنين أعلن مصدر مصري مطلع عن جولات مكثفة من محادثات غزة مقررة في القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية من اتفاق التهدئة.