living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شيخ الأزهر يوجه رسالة بعد اتفاق غزة

17
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصدر الأزهر بيانا هنأ فيه الشعب الفلسطيني بنجاح الجهود المصرية القطرية التي أدت إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
 
وأشاد الأزهر بصمود الشعب الفلسطيني وتضحياته في الدفاع عن أرضه ووطنه، معبرًا عن إجلاله لتضحيات الأطفال والنساء والشيوخ والشباب الذين واجهوا أعمال عنف وإرهابية وحشية.
 
ونشر الأزهر البيان عبر صفحته الرسمية على منصتي "فيسبوك" و"إكس"، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو وقف العدوان على غزة. كما تضمن البيان دعوة الأزهر إلى الله تعالى بأن تكون دماء الشهداء خطوة نحو تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه.
 
وأشار الأزهر إلى أن أرواح شهداء غزة ستظل خالدة في تاريخ النضال ضد الظلم، وستبقى مصدر إلهام لاستمرار الكفاح المشروع حتى استرداد الحقوق الفلسطينية كاملة. كما دعا الأزهر جميع شرفاء العالم إلى مضاعفة جهود الإغاثة لدعم الشعب الفلسطيني، عبر تسريع إرسال قوافل المساعدات الطبية والإنسانية وإنقاذ الجرحى والمصابين.
 
وفي ختام البيان، أكد الأزهر استعداد مستشفياته لاستقبال الحالات الحرجة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، بالإضافة إلى تكثيف قوافله الإغاثية من خلال بيت الزكاة والصدقات، معتبرًا أن هذه الجهود هي الحد الأدنى الذي يمكن تقديمه لدعم الشعب الفلسطيني في ظل الأزمات التي يمر بها.
 
وعلى مدار الأسابيع الماضية كثف الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية جهودهم لعقد لقاءات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل للتوصل لصفقة لوقف إطلاق النار بعد مرور أكثر من 465 يوما على بدء الحرب في غزة.
 
وكشفت تقارير إعلامية عن وجود تقدم كبير في المفاوضات بين إسرائيل وحماس بعد موافقة الجانبين على المسودة الأولية لعملية الاتفاق وتسليم الملاحظات الأخيرة للوسطاء.
 
وتشن إسرائيل حربا على قطاع غزة منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 11 ألف مفقود بحسب مصادر رسمية فلسطينية.
 
وفي وقت متأخر من يوم الإثنين أعلن مصدر مصري مطلع عن جولات مكثفة من محادثات غزة مقررة في القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية من اتفاق التهدئة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   