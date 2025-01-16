ماكرون يشدّد على وجوب تنفيذ اتفاق غزة وضرورة أن يليه حل سياسي

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شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء على وجوب "احترام" الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس لوقف إطلاق النار في غزة وضرورة "التوصل إلى حل سياسي".

وجاء في منشور لماكرون على منصة "إكس": "بعد خمسة عشر شهرا من المعاناة غير المبررة، ارتياح هائل لسكان غزة، وأمل للرهائن وعائلاتهم"، معربا عن تضامنه مع الفرنسيين-الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس: عوفر كالديرون وأوهاد يحالومي.

وشدّد ماكرون على أن "الاتفاق يجب أن يحترم. ويجب الإفراج عن الرهائن وإغاثة سكان غزة. يجب التوصل إلى حل سياسي".