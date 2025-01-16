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نتنياهو: "حماس" تراجعت عن بعض تفاصيل اتفاق غزة

16
JANUARY
2025
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اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة "حماس" بالتراجع عن بعض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يوم الخميس، مما أدى إلى تأخير موافقة الحكومة الإسرائيلية عليه.
 
وقال نتنياهو في بيان "تتراجع حماس عن أجزاء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوسطاء وإسرائيل في محاولة لانتزاع تنازلات في اللحظة الأخيرة".
 
وأضاف: "لن تجتمع الحكومة الإسرائيلية حتى يخطر الوسطاء إسرائيل أن حماس قبلت جميع عناصر الاتفاق".
 
وكان مكتب نتنياهو أعلن صباح اليوم أن رئيس الوزراء وجه الفريق التفاوضي الموجود بالعاصمة القطرية الدوحة بـ"التمسك بالتفاهمات التي تم التوصل إليها ورفض محاولات الابتزاز في اللحظة الأخيرة من قبل حماس بشكل قاطع".
 
وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أعلن مساء أمس الأربعاء، التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل و"حماس".
 
وقالت "حماس" إن هذا الاتفاق هو "ثمرة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومتنا الباسلة في قطاع غزة، على مدار أكثر من 15 شهرا".
 
وبحسب ما ورد، فإن المرحلة الأولى للصفقة ستشمل إطلاق سراح 250 أسيرا فلسطينيا من ذوي الأحكام المؤبدة، و400 من الأحكام العالية، و1000 أسير من قطاع غزة تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر، بالإضافة إلى جميع الأسرى الذين أعيد اعتقالهم من "صفقة شاليط" والنساء والأطفال.
روسيا اليوم
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