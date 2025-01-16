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ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يدعو لتحقيق السلام العادل والشامل في فلسطين بعد اتفاق غزة

16
JANUARY
2025
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أصدر خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بيانا رحب فيه بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد صمود استمر لحوالي 467 يوما أمام العدوان الإسرائيلي.
 
وأعرب المجلس عن تهانيه للشعب الفلسطيني بصموده، مؤكدا دعمه المستمر لقضيته العادلة وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
 
 
وجاء في البيان أن "الاتفاق يمثل بداية لتحقيق سلام شامل وعادل يرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وينهي الحصار المفروض على غزة.
 
كما شدد البيان على أهمية حماية الشعب الفلسطيني وفقا للمعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لمساندة حقوق الفلسطينيين.
 
وأكد المشري في بيانه أن "المقاومة الفلسطينية كانت ولا تزال رمز العزة والكرامة"، مشيرا إلى "قدرتها على التصدي للعدوان الإسرائيلي وإفشال مخططاته بفضل دعم الشعب الفلسطيني وتلاحمه".
 
كما دعا إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك لدعم القضية الفلسطينية وتحقيق الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني.
 
وختم المجلس الأعلى للدولة بيانه بـ"الدعاء للشهداء بالرحمة وللجرحى بالشفاء"، مع التأكيد على "الالتزام بالقضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة العربية والإسلامية".
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