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السوداني يطالب الإدارة السورية الجديدة ألا تكون أداة بيد أي جهة أجنبية

16
JANUARY
2025
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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي يزور المملكة المتحدة أنه "من المهم للإدارة السورية الجديدة احترام إرادة الشعب، وألا تكون أداة بيد أي جهة أجنبية".
 
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مقابلة مع قناة "بي بي سي" العربية والإنجليزية: "شهدت المنطقة أحداثا عديدة بعد 7 أكتوبر، وآخرها في سوريا، وسنتبادل الأفكار والرؤى بهذا الشأن، والعراق يلجأ للحوارات والحلول السلمية".
 
وتطرق رئيس الوزراء العراقي للوضع في سوريا، قائلا: "نحترم إرادة الشعب السوري في تقرير مصيره، ويجب احترام حقوق جميع السوريين والتصدي للإرهاب، وقد أرسلنا وفدا إلى سوريا، والملف الأمني هو الضاغط بسبب تواجد داعش الإرهابي في مناطق لا تخضع لسيطرة الإدارة السورية الجديدة".
 
وأضاف: "هناك وجود عسكري لأكثر من دولة في سوريا، ونحن ضد أي تدخل أجنبي في شؤون أي دولة عربية، ومن المهم للإدارة السورية الجديدة احترام إرادة الشعب السوري، وأن تضع مصالحه فوق كل اعتبار، وألا تكون أداة بيد أي جهة أجنبية".
 
وبخصوص العلاقات الخارجية أوضح محمد شياع السوداني: "لدينا علاقات جيدة مع المحيط الإقليمي والدولي، وإيران دولة جارة تربطنا معها الكثير من الشراكات والتعاون، كما لدينا تعاون مع السعودية والأردن ومصر".
 
كما أكد: "يمتلك العراق علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وإيران، وهذه ميزة تحسب للعراق، ونساهم في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة.. علاقتنا مع الولايات المتحدة مؤسساتية واستراتيجية، ويجمعنا اتفاق الإطار الاستراتيجي".
 
واختتم قائلا: "العراق لديه استقلالية في قراره ولا يوجد نفوذ يسيطر على القرار العراقي، ولا يسمح بالتدخل في شؤونه".
 
ويواصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زيارته إلى بريطانيا التي بدأها أمس الاثنين وتستمر 3 أيام، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات.
روسيا اليوم
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