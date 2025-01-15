مقتل 7 أشخاص في حادث سير "مروع" بمصر

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لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون في حادث سيارة على الطريق الدولي الساحلي بمطروح في شمال غرب مصر.

وقال موقع صحيفة "الأهرام" المصرية، إن الأشخاص الذين لقوا حتفهم هم عمال وبينهم ثلاثة أشقاء.

وأشارت مصادر إلى أن الحادث وقع جرّاء انقلاب شاحنة صغيرة كانت تقلّ العمال أثناء عودتهم من أشغالهم من فوق جسر بمحافظة مطروح.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بمطروح، أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيا فى مكان الحادث، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى رأس الحكمة المركزي، وذلك لاستكمال العلاج، وتم تحرير محضر بالحادث، تمهيدا للعرض النيابة العامة.

وأوردت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية فوق الجسر قبل أن تفقد اتزانها وتسقط من ارتفاع كبير.