السلطة الفلسطينية: لم نتلق أي تفاصيل عن مفاوضات صفقة غزة قبل اليوم

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أكدت السلطة الفلسطينية أن حركة المقاومة الإسلامية في غزة حماس لم تعرض عليها بنود اتفاقية التهدئة ووقف إطلاق النار في القطاع، إلا صباح اليوم فقط.

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش إن السلطة الفلسطينية "لم تطلع على أي تفاصيل تتعلق بالاتفاقية إلا صباح اليوم فقط".

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني أن السلطة كانت تنتظر التوافق على هدنة لوقف إطلاق النار في غزة منذ 16 شهرا ووقف العدوان الإسرائيلي.

وأضاف الهباش في مداخلة مع قناة تلفزيونية محلية مصرية أن "الحرب في غزة كلفتنا أكثر من 200 ألف فلسطيني ما بين شهيد ومصاب ومعتقل وأسير فهي حرب مجنونة لا ناقة لنا بها ولا جمل".

ووصف مستشار رئيس السلطة الفلسطينية ما حدث بأنه بمثابة "مغامرة بدأتها حماس وقدمت من خلالها خدمة لإسرائيل ونتنياهو لتنفيذ عدوانه على الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أنه اطلع على تفاصيل مسودة الاتفاق ولم ير فيها شيئا إيجابيا "إلا أنها يمكن أن تفضي لوقف نزيف الدم الفلسطيني" معتبرا أن كل التفاصيل التي استغرقت أشهرا للوصول إليها "ليست ذات قيمة مقابل حقن دماء الفلسطينيين".

ولفت إلى أن تعليق الحرب مؤقتا في قطاع غزة أمر مرفوض من السلطة الفلسطينية، بل يتوجب أن يكون هناك وقف شامل لما يحدث داخل القطاع، محذرًا من أي أفكار "قد تؤدي إلى انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية".

وعلى مدار الأسابيع الماضية كثف الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية جهودهم لعقد لقاءات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل للتوصل لصفقة لوقف إطلاق النار بعد مرور أكثر من 465 يوما على بدء الحرب في غزة.

وكشفت تقارير إعلامية عن وجود تقدم كبير في المفاوضات بين إسرائيل وحماس بعد موافقة الجانبين على المسودة الأولية لعملية الاتفاق وتسليم الملاحظات الأخيرة للوسطاء.

وتشن إسرائيل حربا على قطاع غزة منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 11 ألف مفقود بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

وفي وقت متأخر من يوم الإثنين أعلن مصدر مصري مطلع عن جولات مكثفة من محادثات غزة مقررة في القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية من اتفاق التهدئة

وأكد المصدر المصري المطلع، مساء الإثنين، أن الجهود المصرية القطرية تهدف لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في أسرع وقت.