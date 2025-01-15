إبادة عائلة كاملة في قصف إسرائيلي على دير البلح

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أفاد مراسل RT بأن عائلة كاملة في قطاع غزة أبيدت بعد أن استهدفهم صاروخ في دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكر مراسلنا أن القصف الإسرائيلي استهدف عائلة شقورة مما أدى إلى مقتل 13 فردا منهم بالإضافة إلى سقوط عدد من الإصابات غالبيتها إصابات خطيرة.

هذا وسقط قتيلان في غارة من مسيرة إسرائيلية على خربة العدس شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما قتل شخصان من عائلة الخطيب باستهداف منزل بمعسكر دير البلح فجر اليوم

وأفاد مراسلنا بأن الآليات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه شرق بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.