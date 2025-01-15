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القائد العام لـ"قسد" يجدد موقفه من إقامة حكم فيدرالي في سوريا

15
JANUARY
2025
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أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أن مدينة كوباني تواجه وضعا صعبا، مؤكدا أنهم مستعدون للمشاركة في بناء سوريا لا مركزية".
وجاءت تصريحات مظلوم عبدي في رسالة تحدث فيها عن الاشتباكات الدائرة حول كوباني وسد تشرين، حيث أوضح أن الاشتباكات والمواجهات مستمرة في كوباني وأن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية يصدون هجمات الجماعات المسلحة التابعة لتركيا.
 
وأكد عبدي استعداد قسد للمشاركة في أي عملية سياسية جديدة تهدف إلى بناء سوريا لا مركزية، قائلا: "نحن مستعدون للمساهمة في العملية الجديدة لبناء سوريا لا مركزية".
 
وأشار إلى أن الوضع في سوريا عموما يشهد استقرارا نسبيا، لكنه شدد على أن الوضع في كوباني لا يزال يتسم بالمواجهات والمعارك حيث قال: "في كوباني لا يزال القتال مستمرا ومقاتلونا يقاومون الهجمات بشجاعة كبيرة".
 
ونوه عبدي بتلك "التضحيات الكبيرة التي قدمها آلاف المقاتلين الأكراد في المعارك ضد تنظيم داعش".
واختتم عبدي بالدعوة إلى المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح ضد الهجمات على عين العرب كوباني، قائلا: "على الجميع أن يقولوا كفى لهذه الهجمات وأن يتخذوا موقفاً داعماً لكوباني".
روسيا اليوم
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