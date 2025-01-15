الجيش الإسرائيلي: إصابة 3 جنود بتفجير عبوة بمركبة عسكرية قرب جنين

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إصابة 3 جنود، اثنان منهم بحالة خطيرة، جراء تفجير عبوة ناسفة بمركبة عسكرية قرب جنين، شمال الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم القوات الإسرائيلية للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، إنه "خلال ساعات الليلة الماضية انفجرت عبوة ناسفة ضد مركبة عسكرية خلال نشاط عملياتي لقوات الأمن في منطقة قباطية قرب جنين".

وأضاف أدرعي أنه "أصيب في الحادث جنديان اثنان من جيش الدفاع بجروح خطيرة بينما أصيب جندي آخر بجروح طفيفة، وقد تم نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفى".

من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام فلسطينية بيانا منسوبا لسرايا القدس - كتيبة جنين، جاء فيه إنه "بعد عودة الإتصال بإحدى تشكيلاتنا القتالية بسرية قباطية أكدوا لنا تمكنهم تمام الساعة 3:16 فجر اليوم من تفجير عدد من العبوات الناسفة شديدة الانفجار - معدة مسبقا - في خط سير الجيبات في محور الجبل (إم القصب) وتفجير جيب عسكري يحمل فرقة قناصة وقوة مشاة وتدميره بصورة مباشرة محققين إصابات مؤكدة في صفوف قوات العدو".

وأضاف البيان أن المقاتلين "شاهدوا آليات العدو تسحب القتلى والمصابين ورصدوا هبوط طائرات الإخلاء في منطقة دوتان، يواصل الجيش المهزوم حتى اللحظة العمل على إخفاء خسائره في محاور القتال في البلدة".

هذا وقال موقع "حدشوت بزمان" العبري إنه جرى إخلاء المركبة العسكرية من نوع "ديفيد" التي تم تفجيرها في بلدة قباطية جنوب جنين.

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وكانت مراسلة RT، قالت مساء يوم الثلاثاء، إن 6 فلسطينيين قتلوا في قصف إسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة بأن مستشفى جنين الحكومي استقبل 6 جثث وعددا من الإصابات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان مقتضب، إن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي نفذت هجوما في منطقة جنين.

وأضاف أدرعي أن العملية كانت مشتركة بين الجيش وجهاز الشاباك.

من جهتها أفادت "القناة 14 العبرية" بأن أحد أهداف القصف، مسؤول كبير بفصائل المقاومة في جنين.