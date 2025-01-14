الخارجية الفرنسية تعلن دعمها الكامل للرئيس المكلف: لتأليف حكومة قوية قادرة على توحيد لبنان

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توجهت فرنسا" بأسمى التهاني إلى السيد نواف سلام لمناسبة تعيينه في منصب رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية عقب المشاورات البرلمانية التي أقيمت في 13 كانون الثاني".

وتمنت وزارة الخارجية عبر منصة "اكس" للرئيس سلام، "كل التوفيق في أدائه مهامه في هذه المرحلة التاريخية التي يمرّ بها لبنان". ورأت ان "هذا التعيين، عقب انتخاب الرئيس جوزاف عون الأسبوع المنصرم، يمثّل فسحة أمل جديدة للبنان واللبنانيين".

واملت في" تأليف حكومة قوية قادرة على توحيد لبنان في أوجه تنوّعه كافّة في أسرع وقت من أجل إجراء الإصلاحات الضرورية لإنعاش لبنان ، وبغية إتاحة عودة الازدهار للبنانيين وإرساء الأمن وحفظ السيادة في لبنان في جميع أرجاء أراضيه".

واشارت الى انه" يستطيع رئيس الوزراء اللبناني التعويل على دعم فرنسا الكامل في أدائه مهامه، في سبيل منفعة جميع اللبنانيين".