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"حماس" تصدر بيانا بشأن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار

14
JANUARY
2025
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أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الاثنين، أن وفدا قياديا التقى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني وبحثوا تفاصيل جهود التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل ووقف إطلاق النار.
 
وقالت الحركة في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "التقى وفد من قيادة حركة حماس برئاسة الأخ المجاهد محمد درويش رئيس المجلس القيادي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، حيث بحث الجانبان آخر تفاصيل الجهود المبذولة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
 
وأضاف البيان: "أشاد وفد قيادة الحركة الذي ضم أيضا أعضاء المجلس القيادي ووفد المفاوضات برئاسة الدكتور خليل الحية بالجهود التي تبذلها دولة قطر منذ بداية الحرب، وتم استعراض التقدم الذي أحرز خلال الأيام الأخيرة في الدوحة، مؤكدين أن الأمور تسير بشكل جيد، وأن حماس تتعامل مع هذه الجهود والتطورات بشكل إيجابي".
 
هذا وأفادت القناة 13 العبرية مساء الاثنين، بأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة في مرحلتها النهائية وسيتم إبرام الاتفاق خلال الساعات المقبلة.
 
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم عرض مقترح الصفقة للمصادقة، فيما تعهد زعيم المعارضة يائير لابيد بتوفير شبكة أمان للحكومة لإتمام الصفقة.
 
ومن جانبه، ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أن "هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة هذا الأسبوع"، مشيرا إلى أنه "نحاول أن تكون لدينا جبهة موحدة ورسالة منسقة مع فريق ترامب بشأن غزة".
 
ويأتي ذلك بعدما أفاد مسؤول مطلع على مفاوضات تبادل الأسرى في الدوحة اليوم الإثنين، أن قطر سلمت إسرائيل وحماس "مسودة نهائية" لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى بهدف إنهاء الحرب في غزة.
 
وأضاف أن انفراجة  تحققت في الدوحة بعد منتصف الليل عقب محادثات بين رؤساء أجهزة المخابرات الإسرائيلية وبين مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عنه.
روسيا اليوم
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