الجزائر تنفي استقبال وفد كردي

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نفت سفارة الجزائر في تركيا، أمس الاثنين، صحة الأخبار المتداولة حول دعوة وفد كردي إلى الجزائر.

وقالت السفارة في بيان وقعه السفير عمار بلاني: "إن هذه الادعاءات خيالية ولا أساس لها من الصحة"، مؤكدة على أن "العلاقات القوية والاستراتيجية التي تربط بلدي بتركيا لا يمكن أن تتأثر بأي خلط أو غموض غير ودي".

وشدد البيان على أن الجزائر "لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهذا موقف عقائدي في سياستنا الخارجية".

وعبرت سفارة الجزائر في أنقرة عن إدانة الجزائر "الحازمة للإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته ومن أي مصدر كان. هذا موقف مبدئي وثابت في سياستنا الوطنية".

ويأتي هذا النفي إثر زعم تقارير أن الجزائر سمحت لوفد يتبع حركات كردية انفصالية مناهضة لتركيا بالدخول إلى مخيمات تندوف، في إطار نشاط نظمته جبهة بوليساريو في تندوف يوم 6 يناير الجاري.