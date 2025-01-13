الكويت.. حبس مواطن و12 وافدا بتهمة الإتجار بالبشر

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قضت محكمة الجنايات الدائرة الثانية في الكويت بحبس مواطن و12 وافدا في قضية "إتجار بالبشر ودعارة وغسل أموال" بمعاهد المساج.

وأفادت وسائل إعلام كويتية بحبس مالك معهد مساج، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 7000 دينار، في "قضية إتجار بالبشر ودعارة وغسل أموال بمعاهد المساج".

وشمل قرار المحكمة أيضا "حبس 12وافد 5 سنوات وآخر سنتين مع الإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة".

وكانت النيابة العامة قد "أمرت بحبس المتهمين وهم مالك المعاهد كويتي، وموظف مصري الجنسية وآسيويين من الجنسية الفلبينية بعد ضبطهم من قبل المباحث في قضية إتجار بالبشر ودعارة وغسيل أموال".