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حملة دهم وتفتيش.. الجيش الإسرائيلي يعتقل عددا من الفلسطينيين في بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت

13
JANUARY
2025
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قالت مراسلة RT مساء يوم الأحد، إن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال حملة دهم وتفتيش في بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت بالضفة الغربية.
 
ووثق مقطع فيديو الجنود الإسرائيليين وهم يقتادون المعتقلين.
 
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن أعدادا كبيرة من الجنود اقتحمت بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت من عدة جهات، وداهموا عددا من المنازل وفتشوها وحطموا محتويات بعضها.
 
كما نفذت القوات الإسرائيلية اقتحامات متفرقة في مدن وبلدات في الضفة الغربية كما ادعت أنها أحبطت عملية إطلاق نار كان يخطط لها مقاومون من بلدة قباطية قرب جنين، تزامنا مع تواصل هجمات المستوطنين وصدور قرار بمضاعفة حصة الذخيرة التي تمنح لهم إلى الضعف.
 
ففي الخليل، أفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي صوب شاب في العشرينات من عمره أثناء وجوده بالقرب من البوابة الحديدية المقامة عند مدخل السموع، ما أدى إلى إصابته في ساقه.
 
واعتقل الجنود الشاب معتز موفق الزغير عقب اقتحام منزله في منطقة المحاور، بينما داهمت عمارة سكنية وأجبرت ساكنيها على الخروج للشارع وسط عمليات تفتيش في منطقة الكسارة جنوب الخليل.
 
أما في نابلس، فاقتحم الجيش الإسرائيلي المدينة عبر حاجز حوارة وحطمت جرافاته عددا من المركبات في بلدة بيتا جنوب المدينة.
 
كما داهمت أيضا أحد المحال التجارية في شارع القدس شرق نابلس وسط تحليق طائرات استطلاع في سماء المنطقة.
 
واقتحم الجنود قريتي الباذان شرق المدينة وكفر قليل جنوب المدينة حيث داهمت منزلا وشرعت بعمليات تفتيش داخله.
 
وفي طولكرم، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام خلال استهداف القوات الإسرائيلية المواطنين في محيط بوابة جسر جبارة عند المدخل الجنوبي للمدينة.
روسيا اليوم
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