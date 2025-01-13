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المغرب.. عدد السياح يقفز إلى 17.4 مليون سائح في 2024

13
JANUARY
2025
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قالت وزارة السياحة المغربية، الخميس، إن البلاد استقبلت عددا قياسيا من السائحين في عام 2024 بلغ 17.4 مليون سائح بزيادة 20 بالمئة عن العام السابق، ويشكل المغاربة في الخارج ما يقرب من نصف العدد الإجمالي.
 
وتمثل السياحة نحو سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، وهي مصدر رئيسي للتوظيف والعملة الأجنبية.
 
وتتوقع الوزارة أن يستقبل المغرب 26 مليون سائح بحلول عام 2030 عندما يستضيف كأس العالم بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
 
وفتح المغرب خطوطا جوية إضافية أمام الأسواق السياحية الرئيسية مع الترويج لوجهات سياحية جديدة بالداخل والتشجيع على تجديد الفنادق.
 
ووفقا للهيئة المنظمة لسعر الصرف في المغرب، ارتفعت عائدات السياحة في الفترة من يناير إلى نوفمبر 7.2 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 104 مليارات درهم.
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