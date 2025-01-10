وبحسب مصدر في وزارة الداخلية المصرية، فإن تحريات المباحث العامة في محافظة القاهرة، وتحقيقات النيابة العامة، أشهرت أن الفتاة، البالغة من العمر 18 عاما، تعرضت لتعذيب أدى إلى وفاتها، بسبب نقاش حاد مع والدها بشأن موضوع بسيط.

تفاصيل الاعتداء

ولفت المصدر في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أن "الأب استخدم وسائل متعددة في تعذيب ابنته، بداية من ضربها بيديه، إذ سدد لكمات قوية بمناطق متفرقة من جسدها وهو ما جعلها في حالة وهن شديدة، ومع ذلك لم يتوقف، حيث استخدم عصا خشبية لاستكمال التعذيب".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "الاعتداء على الفتاة بالعصا لم يوقف الأب، فلجأ أيضا إلى صدم رأسها بالحائط إلى أن فقدت وعيها، ولكن هذا لم يوقفه أو يجعله يطلب لها الإسعاف لنقلها إلى المستشفى".

وبعد ذلك، يضيف المصدر "قام الأب المتهم بتسخين ’سكين‘ وحرق مناطق مختلفة من جسد ابنته ليجبرها على استعادة وعيها بأكبر قدر من الألم، وعندما عادت إلى وعيها واصل ضربها بيديه إلى أن سقطت مفارقة الحياة".

وتابع: "بعد مفارقة الشابة للحياة، أبلغت والدتها مباحث المطرية، التي قامت على الفور بالقبض على المتهم وإجراء تحرياتها، وإحالته للنيابة العامة، التي أحالته إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له تهمة القتل العمد".

بدوره، يقول سامح حسن، وهو أحد جيران المتهم، إن "الأخير كان دائم الاعتداء على ابنته، وكثيرا ما كان الجيران يسمعون أصوات الشجار، ويحاولون التدخل للدفاع عن الابنة ولكن كل محاولاتهم كانت تواجه عنفا من الأب لمنعهم".

وأشار إلى أن يوم الجريمة، "سمع الجيران صراخ الابنة التي حاولت الهروب والخروج من المنزل أكثر من مرة ولكن والدها كان يمنعها، واستمر صراخها لساعات طويلة، قبل أن يتفاجأ الجميع بأن الأب يخرج من المنزل مسرعا، وبدا وكأنه يهرب من المكان".