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إسرائيل تعترض 3 مسيّرات يرجح أنها قادمة من اليمن

10
JANUARY
2025
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اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية، الخميس، 3 مسيّرات رجح الجيش أن تكون أطلقت من اليمن.
 
وتسببت المسيّرة الأولى في إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنة جفولوت إذ هرع السكان إلى الملاجئ، بينما أسقطت مسيرّتان أخريان فوق البحر المتوسط من دون إطلاق أي صفارات إنذار.
 
ولم تعلن جماعة الحوثي في اليمن مسؤوليتها عن الهجمات، إلا أنها فعلت ذلك في الماضي.
 
وأطلق الحوثيون صواريخ على إسرائيل وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر تضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ أكثر من 15 شهرا.
 
ووفقا لتقارير إسرائيلية، فإن الحوثيين أطلقوا منذ بداية الحرب على غزة حوالي 40 صاروخا و320 مسيرة على إسرائيل.
 
وفي أكثر من مناسبة، شنت إسرائيل هجمات استهدفت صنعاء والحديدة في اليمن، وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قادة الحوثيين بأنهم سوف يلقون نفس مصير قادة من حماس وحزب الله اغتالتهم إسرائيل.
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