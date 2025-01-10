بايدن: نحرز تقدما في "اتفاق غزة".. ومازلت متفائلا

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، إن "تقدما حقيقيا" يجري إحرازه نحو التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، في وقت يواصل به المفاوضون السعي للتوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع المدمر.

وأضاف بايدن: "ما زلت متفائلا بإمكانية إجراء تبادل للمحتجزين"، في إشارة إلى الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة.

وتتزايد المؤشرات على إحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.

وقال مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات الجارية في الدوحة، إن الوسطاء الدوليين، بقيادة مصر وقطر، أحرزوا تقدما في مباحثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن المحادثات تسير بتقدم، لكنه أضاف: "لم نصل بعد إلى تقدم كاف لإبرام اتفاق شامل".

مفاوضات غزة أمام مرحلة تسلم السلطة بين بايدن وترامب

مفاوضات غزة أمام مرحلة تسلم السلطة بين بايدن وترامب

وأشار إلى أن الوسطاء نجحوا في تضييق فجوات خلافية، وحل بعض القضايا العالقة بين الطرفين، لكنه امتنع عن الخوض في التفاصيل.

وتكتسب الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة طويلة الأمد زخما متزايدا، مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب المقرر بعد 10 أيام.

وكان ترامب قد صعد من لهجته، الثلاثاء، مهددا بـ"فتح أبواب الجحيم" على المنطقة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل هذا الموعد.

وتستمر الحرب في قطاع غزة منذ 15 شهرا، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني أوضاعا إنسانية كارثية، وسط دعوات دولية لوقف التصعيد وتجنيب المدنيين مزيدا من الخسائر.