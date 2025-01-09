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ارتفاع إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة إلى 831

9
JANUARY
2025
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أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، مقتل 3 جنود وإصابة 3 آخرين، خلال معارك شمالي قطاع غزة في وقت سابق من اليوم ذاته.
 
ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي، فإن القتلى الثلاثة من الرقباء في الجيش تتراوح أعمارهم بين 20 و22 عاما، وهم تابعون للكتيبة 46 من اللواء المدرع 401.
 
وبحسب تحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، تعرض الجنود لعبوة ناسفة كبيرة انفجرت في دبابة في بيت حانون شمال قطاع غزة.
 
وفي نفس الهجوم أصيب 3 جنود آخرين، بما في ذلك ضابط في حالة خطيرة، حسب الجيش.
 
وحسب إحصاءات إسرائيلية، يرتفع بذلك عدد القتلى بين الجنود منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة إلى 401.
 
وبهذا، ترتفع الحصيلة الإجمالية الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 831 ضابطا وجنديا من بينهم 401 منذ بدء العملية العسكرية البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر 2023.
 
أما الجرحى والمصابين من جنود وضباط الجيش الإسرائيلي، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، فبلغت أكثر من 5590 إصابة، من بينهم 2535 منذ التوغل البري.
 
وبحسب التقارير المعلنة، فإن عدد من أصيبوا بجروح خطيرة فاق 815، في حين أن من جراحهم متوسطة زاد على 1390، بين ضابط وجندي.
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