غزة.. مقتل 51 فلسطينيا بهجمات إسرائيلية خلال 24 ساعة

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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأربعاء، بمقتل ما لا يقل عن 51 شخصا في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة أن 78 شخصا أصيبوا خلال اليوم الماضي.

وفي الوقت نفسه، قال الجيش الإسرائيلي إن 3 من جنوده قتلوا خلال معارك في شمال قطاع غزة.

ووفقا لمصادر عسكرية، قتل الجنود الثلاثة في الحادث نفسه، إلا أن الجيش لم يقدم تفاصيل إضافية في البداية.

وتشن إسرائيل حربا على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأصبح جزء كبير من قطاع غزة غير صالح للسكن نتيجة القتال، حيث قُتل قرابة 46 ألف شخص وجرح نحو 110 آلاف آخرين، وفقا للتقديرات الفلسطينية.

وأفادت مصادر طبية بمقتل 50 مواطنا على الأقل في غارات الاحتلال على القطاع منذ فجر الأربعاء، 33 منهم شمال القطاع.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 45,936 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 109,274 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.