living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تصعيد تركي بالشمال السوري.. معالم جديدة للصراع المحتدم

8
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
شهد الشمال السوري تصعيدا عسكريا خطيرا ينذر بتحولات استراتيجية في المنطقة، حيث ألقت تركيا بثقلها العسكري في المواجهات الدائرة، مستخدمة المدفعية والطائرات المسيّرة لدعم الفصائل المسلحة الموالية لها، التي تُعرف بـ"الجيش الوطني السوري"، في مواجهتها مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة.
 
 تتركز الاشتباكات حاليا في ريف منبج بمحافظة حلب، بالإضافة إلى محيط سد تشرين وجسر قرقزاق. وأكد الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور صالح المعايطة خلال حديثه لـ"على الخريطة" على سكاي نيوز عربية أن "تركيا تعمل على تحقيق أهداف استراتيجية واضحة تشمل إنشاء منطقة عازلة وإبعاد خطر قوات قسد عن حدودها الجنوبية، خاصة مع المخاوف من ارتباط جغرافي بين قسد وحزب العمال الكردستاني المصنَّف إرهابيًا من قبل أنقرة".
 
وأشار اللواء المعايطة إلى أن تركيا تسعى لإنشاء ما يسمى بـ"مناطق الإيواء" لإعادة توطين اللاجئين السوريين، وهو هدف يتداخل مع أبعاد اقتصادية وسياسية تسعى أنقرة لتحقيقها. كما أن السيطرة على مناطق شرق نهر الفرات تمثل خطوة استراتيجية لقطع التواصل بين قسد والمناطق التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني داخل تركيا.
 
وقال المعايطة: "تركيا تعمل على توسيع نفوذها الجغرافي من خلال تعزيزات عسكرية ضخمة، تمتد من إعزاز وعفرين وإدلب إلى عين العرب كوباني، وصولاً إلى مناطق جديدة جنوبًا باتجاه الرقة. هذه التحركات تهدف إلى تعزيز أوراق الضغط التركية في المفاوضات الدولية".
 
تحركات قسد وأهدافها
 
من الجهة المقابلة، تسعى قوات سوريا الديمقراطية إلى استعادة مناطق استراتيجيتها غربي الفرات، حيث ركزت هجماتها في اتجاهين: شمالا عبر جسر قرقزاق وجنوبا باتجاه مدينة منبج. وتستخدم قسد تكتيكات متقدمة تشمل استهداف الرادارات وأنظمة التشويش التركية لإبطاء تقدم الفصائل المدعومة من أنقرة.
 
كما أوضح المعايطة أن "قسد تمتلك أوراق ضغط مهمة، أبرزها السيطرة على أكبر حقول النفط في سوريا، مثل حقل العمر وحقل السويدية، بالإضافة إلى إدارة أكثر من 20 سجنا تضم آلاف من عناصر داعش، مما يجعلها لاعبا رئيسيا في أي تسوية سياسية".
 
معضلات دولية وإقليمية
 
المشهد في الشمال السوري لا يقتصر على صراع محلي، بل يشكل نقطة محورية في رسم مستقبل سوريا والمنطقة. وأوضح اللواء المعايطة أن "الدعم الأميركي لقسد يهدف إلى تحقيق توازن بين مواجهة تنظيم داعش من جهة، واحتواء النفوذ التركي المتزايد في المنطقة من جهة أخرى".
 
وأضاف: "تركيا تمتلك أوراق ضغط قوية، تشمل الحدود الطويلة مع سوريا، بالإضافة إلى دعمها لفصائل المعارضة المسلحة، مما يجعلها في موقع تفاوضي أقوى مقارنة بروسيا وإيران".
 
تصعيد المواجهات في الشمال السوري يعكس تعقيد المشهد الإقليمي والدولي، حيث تتقاطع مصالح الدول الكبرى والإقليمية مع الأهداف المحلية للأطراف المتصارعة. المشهد مفتوح على كافة الاحتمالات، بين استمرار التصعيد العسكري أو التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   