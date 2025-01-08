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لجنة إسرائيلية توصي بزيادة الإنفاق العسكري

8
JANUARY
2025
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قالت لجنة خبراء إسرائيلية إن إسرائيل قد تحتاج إلى إنفاق 13 مليار شيكل (نحو 3.6 مليار دولار) إضافية سنويا على الأغراض العسكرية، للاستعداد لخوض مواجهات عسكرية على عدة جبهات.
 
وأشارت وكالة أنباء "بلومبرغ" إلى أن اللجنة، التي أمر بتشكيلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وضمت 12 عضوا، قدمت توصياتها الإثنين، في إطار الاستعداد لاحتمال خوض حرب مع إيران.
 
كما حذرت اللجنة من تأثيرات تصاعد التوترات مع تركيا، خاصة بشأن الحكومة الجديدة في سوريا، وقالت إن إسرائيل تحتاج إلى توسيع صناعتها العسكرية لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.
 
يذكر أن نتنياهو شكل اللجنة برئاسة مستشار الأمن القومي السابق جاكون ناجيل، بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
 
وكان الهدف من هذه اللجنة صياغة مجموعة إرشادات بشأن إعادة تنظيم دفاعات إسرائيل في ضوء الهجوم، في حين أن توصياتها غير ملزمة لرئيس الوزراء.
 
وتعاني المالية العامة الإسرائيلية من صعوبات نتيجة الصراع المستمر منذ 15 شهرا، بينما بدأت زيادة الضرائب لتمويل الإنفاق العسكري تلقي أعباءها على ميزانية السكان في إسرائيل.
 
ورغم أن توصيات اللجنة تتفق مع ما يعتبره نتنياهو وحلفاؤه السياسيين "أولويات"، فمن غير الواضح كيفية تمويل هذه الزيادة من جانب الحكومة، حيث إن الخبراء لم يقدموا أي توصيات بشأن ذلك.
 
وإذا تم تنفيذ توصيات اللجنة سيزيد الإنفاق العسكري الإسرائيلي بمقدار 215 مليار شيكل تقريبا خلال 10 سنوات، إلى جانب الزيادة التي تم إقرارها بالفعل البالغة 82 مليار شيكل، وستصل قيمة ميزانية الدفاع الإسرائيلية  في المتوسط إلى 96.6 مليار شيكل، وهو ما يزيد بنسبة 40 بالمئة عن مستوياتها قبل بدء حرب غزة.
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