قائد الحرس الثوري الإيراني: العدو في حالة ضعف ولا يعرف ماذا يفعل

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أشار قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، الى أننا "حققنا تقدما ملحوظا في مجال الدفاع الجوي خلال الأشهر الماضية، وكانت هناك حاجة لاختبار قدرات منظوماتنا الدفاعية في المناورات لمحاكاة سيناريو واقعي".

وكان قد اكد القائد العام للحرس الثوري الاسلامي الإيراني اللواء حسین سلامي في وقت سابق بان "حزب الله فرض إرادته على إسرائيل"، وشدد على ان "القضية مستمرّة".ولفت سلامي في تصريح له، الى ان "العدو في حالة ضعف ولا يعرف ماذا يفعل؛ لم يعد هناك مكان للفرار".

واكد بان "جبهة المقاومة اليوم في ذروة قوتها، ونحن نعيش في عصر اتحدت فيه القوى العظمى لتمزيق جسد الإسلام وطرد المسلمين من أراضيهم وتهجير النواميس وتشريد المسلمين".