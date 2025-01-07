living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أنباء متضاربة بشأن مفاوضات هدنة غزة.. وهذا مؤشر "الاختراق"

7
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تستمر جهود التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس وسط أنباء متضاربة حول تقدمها عن عدمه.
 
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تقدما حصل في المحادثات وتتم الآن مناقشة عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم مقابل الرهائن الإسرائيليين الذين تنطبق عليهم المعايير الإنسانية في المرحلة الأولى.
 
وعلمت الهيئة من مصادر مطلعة أن حماس باتت تطالب بتحرير عدد أكبر من الأسرى خلافا لما اتفق عليه سابقا وأضافت ذات المصادر أن إسرائيل لاتنوي تقديم ما سمتها تنازلات حيال القائمة الإنسانية.
 
 إلى ذلك لم يتضح بعد إن كان رئيس الموساد دافيد برنياع سيغادر إلى الدوحة حيث تجرى مباحثات من أجل الصفقة فيما أوضحت جهات مقربة من المفاوضات لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن توجه برنياع منوط بتقدم حقيقي في المفاوضات التي لا تزال تواجه صعوبات مثل مسألة وقف الحرب والانسحاب وعودة سكان شمال غزة وإلا فلن يسافر عبثا.
 
وأكدت المصادر أن قضية سفر برنياع لا تعد بالضرورة مؤشراً على اختراق في المحادثات فقد شارك في هكذا مباحثات مرات كثيرة في الماضي، مضيفة أن ما قد يعد مؤشراً على الاختراق هو مشاركة رئيس "السي آي إيه" بيل بيرنز الذي لن يضيع وقته إلا من أجل تقدم ملحوظ.
 
وحاولت كل من قطر ومصر والولايات المتحدة على مدار أشهر التوصل إلى صفقة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
 
وخلال الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023، خُطف 251 شخصا لا يزال 96 منهم رهائن في غزة، بينهم 34 أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم لقوا حتفهم.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   