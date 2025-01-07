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رسالة من العراق إلى سوريا.. عنوانها "شقة رئيس سابق"

7
JANUARY
2025
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أكدت وزارة الخارجية العراقية أن ملكية شقة الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني في دمشق تعود لعائلته، مشيرة إلى أنها على تواصل مع السلطات السورية لاستعادة مفاتيحها.
 
وتشهد منصات التواصل الاجتماعي منذ أيام تفاعلاً مع أنباء تفيد بتعرض شقة الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني في العاصمة السورية دمشق للاقتحام.
 
وأوضح وكيل وزارة الخارجية العراقية، شورش خالد سعيد، لشبكة "رووداو" الإعلامية، أن "قوات سورية دخلت الشقة وأخذت مفاتيحها، معتقدة أن النظام السابق منحها لعائلة طالباني".
 
بعد إبلاغ الوزارة، وجهت مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية السورية، تؤكد أن "الشقة ملك لعائلة طالباني، وأنهم اشتروها بأنفسهم عام 1974".
 
وأضاف شورش خالد سعيد أن "السفارة العراقية في دمشق على تواصل مستمر مع الحكومة السورية لاستعادة مفاتيح الشقة"، مؤكداً أن المنزل لم يتعرض لأي عبث أو تخريب، وأن الجهود مستمرة لحل الموضوع بشكل ودي.
 
جدير بالذكر أن شقة طالباني تقع في مبنى بحي المزرعة بالعاصمة دمشق.
 
وكانت الشقة حتى أواخر السبعينات مسرحاً للعديد من اللقاءات والاجتماعات السياسية التي ترأسها الرئيس الراحل.
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