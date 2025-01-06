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"أونروا": ارتفاع حصيلة وفيات الأطفال جراء البرد في غزة

6
JANUARY
2025
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علنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ارتفاع حصيلة وفيات الأطفال في قطاع غزة جراء البرد وانعدام المأوى إلى 7.
 
وذكرت الوكالة في بيان أن الطقس البارد وانعدام المأوى يتسببان في وفاة الأطفال حديثي الولادة في غزة، في حين يفتقر 7700 طفل حديث الولادة إلى الرعاية المنقذة للحياة، مشيرة إلى وفاة 7 أطفال على الأقل بسبب البرد في القطاع حتى الآن.
 
ولفت البيان إلى أن منظمة الصحة العالمية أدانت اعتداءات الجيش الإسرائيلي، وإخراج مستشفى كمال عدوان في شمال غزة عن الخدمة، مبينة أنه تم التأكد من قيام إسرائيل بتنفيذ 50 هجوما على مستشفى كمال عدوان والمناطق المحيطة به منذ أكتوبر 2024.
 
 
وقالت إن منظمة "الفاو" أشارت إلى أن الحرب لها آثار مدمرة على قطاع صيد الأسماك في قطاع غزة، حيث انخفض متوسط الصيد اليومي في غزة بين أكتوبر 2023 وأبريل 2024 إلى 7.3 بالمائة فقط من مستويات 2022، مما تسبب في خسارة إنتاج بقيمة 17.5 مليون دولار أمريكي. وقد أدى هذا إلى تفاقم وضع الأمن الغذائي المتردي بالفعل.
 
وأكدت أن الأمن الغذائي مستمر في التدهور، حيث كشفت دراسة استقصائية أجرتها "اليونيسف" في الفترة ما بين 20 و26 نوفمبر أن حوالي 80 بالمائة من الأسر التي شملها الاستطلاع في جميع أنحاء قطاع غزة كان لديها طفل واحد على الأقل بدون طعام في الأيام الثلاثة السابقة للمسح. وبشكل عام، فإن أكثر من 96 في المائة من جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و23 شهراً والنساء الحوامل والمرضعات لا يستوفون احتياجاتهم الغذائية الأساسية، مع التدهور الحاد في التنوع الغذائي الذي لوحظ خلال الأشهر الأربعة الماضية، لا سيما في دير البلح وخان يونس.
روسيا اليوم
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