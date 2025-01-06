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وسيلة إعلام سورية تموه صورة بيربوك خلال لقائها مع الرجال في دمشق (صور)

6
JANUARY
2025
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أثار تمويه شبكة أخبار "سوريا الحرة" وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك في صورها مع قائد الإدارة السورية المؤقتة أحمد الشرع مؤخرا التساؤلات، حول مدى استقلالية هذه الشبكة وتوجهها.
 
وظهرت بيربوك مموهة خلال اجتماعها مع الشرع ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ووزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني والقائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي مايكل أونماخت.
 
وقامت شبكة أخبار "سوريا الحرة" في قناتها على "تلغرام" بنشر الصور المموهة علما أن المصدر الأصلي لتلك الصور هي الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا". ما يعني أن هذا التصرف يعتبر فرديا وخارج إرادة السلطات الرسمية الحالية في دمشق.
 
ومن المعروف أن اللجوء إلى هذا التصرف عادة ما تتبعه الجهات المتزمتة دينيا والتي تعتبر ظهور المرأة بدون تغطية كامل بارتداء العباءة ووجها بالنقاب، ضربا من الخروج عن أصول الشريعة الإسلامية وفيه إثم على صاحب النظرة لأنه سيفتتن بمحاسن جسدها.
 
الجدير بالذكر أن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الذي التقى بيربوك في مقره وأيضا الوفد السوري الذي استقبل بيربوك في مطار دمشق الدولي تجنبوا مصافحتها باليد.
روسيا اليوم
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