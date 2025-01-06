قتلى بعملية "قاسية جداً" في الضفة الغربية.. كاتس: أصدرت تعليماتي بالتحرك بقوة!

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأثنين، أن عملية إطلاق نار استهدفت حافلة وسيارة قرب مستوطنة "كدوميم" الواقعة شمالي الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن شخصين، وقالت المصادر الإسرائيلية أن الإصابات تتراوح بين متوسطة وخطيرة.



ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية أن العملية "قاسية جداً" قرب كدوميم.



وأفاد الإسعاف الإسرائيلية أن 10 أشخاص أصيبوا في الحادث، حيث وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة. كما تم نقل المصابين إلى مستشفى في المنطقة لتلقي العلاج، وأشارت التقارير إلى أن الحادث وقع في وقت متأخر من مساء أمس بالقرب من مستوطنة "كدوميم" التي تعد واحدة من المستوطنات البارزة في الضفة الغربية.

وفي وقتٍ لاحق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل 3 إسرائيليين بينهم إمرأتان في عملية إطلاق النار قرب قلقيلية.



وأيضاً تكلم الإعلام الإسرائيلي أن منفذي عملية إطلاق النار قرب "كدوميم" تمكنوا من الفرار بسيارتهم وقد شرعت قوات الأمن بملاحقتهم في المنطقة.

وإثر عملية إطلاق النار قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنّه "من يتبع طريق حماس في غزة ويرعى قتل اليهود وإيذاءهم سيدفع ثمنا باهظا."

وأضاف كاتس: "أصدرت تعليماتي للجيش بالتحرك بقوة في أي مكان يتجه إليه القتلة."