شاب يطلق النار في جامعة عراقية.. وبيان لوزارة التعليم بخصوصه

A + A -

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، يوم الأحد، بيانا بشأن حادث جامعة الإسراء، مبينة أن الشخص المتورط بإطلاق النار ليس طالبا في الجامعة ويعاني من اضطراب نفسي.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية أن "الشخص المتورط بإطلاق النار في بوابة جامعة الإسراء ليس طالبا فيها ويعاني من اضطراب نفسي وأن الإجراءات القانونية ستأخذ سياقها على وفق مجريات التحقيق".

وأضافت، أنه "بهذا الصدد تواصل الوزارة التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، لاستكمال التحقيق بالحادث وتطمئن الرأي العام بعودة الدوام في جامعة الإسراء إلى وضعه المعتاد".

وزار وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة عادل عباس الخالدي مقر جامعة الإسراء واطلع على تفاصيل حادث إطلاق النار الذي تسبب في إصابة طالبين اثنين وحارس أمني.

والتقى الخالدي مع إدارة الجامعة واستمع إلى شرح مفصل عن كيفية وقوع الحادث.

وأكد الخالدي أن "الحرم الجامعي مقدس ولن يُسمح بأي اعتداء أو تجاوز يحصل بداخله كونه يمس شريحة مهمة"، مشددا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار مثل هكذا حوادث مستقبلا.

جدير بالذكر أن قوة من قيادة شرطة بغداد الرصافة في وكالة شؤون الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على الشخص الذي قام بإطلاق النار وهو الآن قيد التحقيق لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.