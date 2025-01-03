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الأمن المصري يقتل 4 تجار مخدرات في جبال السويس

3
JANUARY
2025
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قالت وزارة الداخلية المصرية إن قواتها استهدفت بؤرة إجرامية للمتاجرة بالمواد المخدرة بإحدى المناطق الجبلية في محافظة السويس، وقتلت عددا منهم في تبادل لإطلاق النار.
 
وذكرت الداخلية اليوم الخميس، أن البؤرة الإجرامية كانت تضم 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامهم والحكم عليهم فى العديد من القضايا أبرزها "قتل - مخدرات - سلاح - استعمال القوة - ضرب أفضى إلى الموت".
 
وأوضحت أن العناصر الإجرامية لدى استشعارهم وجود القوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفرت الاشتباكات عن مصرع 4 من العناصر الإجرامية وضبط الأخير، فيما عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش أكثر من نصف طن، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة "آيس وكيتامين".
 
كما عثر بالبؤرة الإجرامية على 44 قطعة سلاح ناري "2 رشاش متعدد و7 بنادق آلية وبندقية قناصة و2 بندقية خرطوش و32 طبنجة"، بالإضافة إلى عدد كبير من الطلقات المختلفة الأعيرة ومبالغ مالية محلية وأجنبية و6 سيارات ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.
 
وذكرت الوزارة أن أجهزتها تمكنت كذلك من ضبط تشكيل عصابي يضم 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة تخصص نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالعقاقير المخدرة بالإسكندرية.
 
وأشارت إلى ضبطها بحوزتهم 50 ألف قرص مخدر و200 كيلو جرام من بودرة الأقراص المخدرة، تعادل 1,2 مليون قرص مخدر، بجانب كميات كبيرة من الزيوت والمواد الكيمائية المخدرة، ومبالغ مالية  محلية وأجنبية.
 
وقدرت الوزارة القيمة المالية للمضبوطات بـ860 مليون جنيه.
روسيا اليوم
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