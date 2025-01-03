الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى دمشق اعتبارا من 7 يناير

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أعلنت الخطوط الجوية القطرية استئناف رحلاتها على طريق الدوحة - دمشق اعتبارا من يوم الثلاثاء 7 يناير.

وقالت الشركة في بيان: "يسر الخطوط الجوية القطرية أن تعلن استئناف ثلاث رحلات أسبوعية إلى دمشق، سوريا، اعتبارا من 7 يناير 2025".

وأضاف البيان: "تعمل الخطوط الجوية القطرية بشكل وثيق مع السلطات المعنية لضمان استيفاء جميع معايير السلامة والموثوقية والتشغيل المطلوبة قبل استئناف الرحلات الجوية".

ووصلت اليوم الخميس إلى مطار دمشق الدولي ثاني طائرة قطرية تحمل مساعدات إنسانية.

وتأتي هذه المساعدات استكمالا للجسر الجوي الذي تسيره قطر لإغاثة الشعب السوري والمساهمة في معالجة أوضاعه الإنسانية.

وكانت قطر قد أعلنت أن سفارتها في سوريا استأنفت عملها اعتبارا من يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024.

وأكدت وزارة الخارجية أن استئناف عمل السفارة في دمشق يأتي بعد نحو 13 عاما من قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري في العام 2011، تعبيرا عن وقوف دولة قطر المبدئي إلى جانب ثورة الشعب السوري ودعمها الثابت لمطالبه في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية، وتأكيدا على رفض الدوحة القاطع لكافة سياسات النظام القمعية بحق الشعب السوري.