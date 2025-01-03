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الساعدي القذافي: لا حرب في ليبيا ونتخذ خطوات جادة لتشكيل حكومة جديدة بدعم دولي

3
JANUARY
2025
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صرح الساعدي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي أن ليبيا لا تعيش حالة حرب بل تمر بمرحلة ترتكز على جهود سياسية تهدف إلى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هناك خطوات جادة لتنفيذ ذلك.
 
وأضاف القذافي: "هناك خطوات جادة تبذل في اتجاه تشكيل الحكومة الجديدة بناء على رغبة بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبدعم من البعثة الأممية".
 
ويعكس تصريح القذافي توجها جديدا في الخطاب السياسي، يتماشى مع المساعي الدولية لحل الأزمة الليبية. ويثير الحديث عن تشكيل حكومة جديدة تساؤلات حول الجهات المعنية بهذه الخطوة، وما إذا كانت ستلقى قبولا لدى الأطراف الليبية المتنازعة.
 
وجاءت تغريدته في وقت حساس حيث تواجه ليبيا تحديات داخلية تتمثل في الانقسام السياسي والأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
 
ويرى مراقبون أن حديث القذافي قد يحمل إشارات إلى توافق دولي يجري الإعداد له، قد يسهم في إعادة ترتيب المشهد السياسي في البلاد.
روسيا اليوم
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