نتانياهو اجاز للمفاوضين الإسرائيليين استكمال المباحثات في الدوحة بشأن الرهائن في غزة

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أجاز رئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو، للمفاوضين مواصلة المباحثات في الدوحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" منذ تشرين الأول 2023، بحسب ما أفاد مكتبه اليوم.



وقال المكتب في بيان، إن نتانياهو "أجاز لوفد من الموساد (جهاز الاستخبارات الخارجية) والشين بيت (جهاز الاستخبارات الداخلية) والجيش، مواصلة المفاوضات في الدوحة".



ويأتي ذلك عقب تبادل إسرائيل والحركة الفلسطينية الاتهامات بشأن عرقلة مساعي التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عام في القطاع المدمر