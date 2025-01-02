لقاءات مسيحية متسارعة في سوريا: يوحنا العاشر يبحث مع يوسف العبسي والسفير الهنغاري سبل دعم الحضور المسيحي

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استقبل بطريرك الروم الارثوذكس يوحنا العاشر غبطة البطريرك الروم الكاثوليك يوسف العبسي. وتناول اللقاء التداول في أطر العمل الكنسي المشترك، خاصة ضمن الظروف التي تمر بها سوريا، والتعاون والتكاتف لأجل الشهادة المسيحية الواحدة، راجين إله السلام أن يحلّ سلامه في القلوب ويعمّ في بلادنا والمنطقة والعالم أجمع.

الى ذلك استقبل البطريرك يوحنا العاشر سفير دولة هنغاريا صاحب السعادة السيد Csaba Czibere. وتمحور اللقاء حول التطورات السياسية الحاصلة في سوريا وفي المنطقة بشكل عام وحضور الكنيسة في ظل هذه التطورات، إضافة إلى مناقشة الحاجات الإنسانية في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، وضرورة دعم الكنائس المسيحية لمواجهة هذه الضغوطات.