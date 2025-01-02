يوحنا العاشر يلتقي وفد الائتلاف الوطني السوري وهيئة التفاوض: للتساوي في المواطنة بين جميع المكونات

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التقى البطريرك يوحنا العاشر في دمشق كلاً من هادي البحرة رئيس الائتلاف الوطني السوري وبدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السورية والوفد المرافق لهما وذلك في الدار البطريركية.

وتناول اللقاء مستقبل سوريا كدولة المواطنة على أساس التساوي بين كافة مكوناتها في الحقوق والواجبات التي يضمنها دستور يتشارك الجميع في صياغته ويتوافقون على القضايا الدستورية وحرية التعبير والحياة السياسية. مع التشديد على أهمية التعاضد والتكاتف للمساعدة في الاستقرار والسلم الأهلي وتأمين الحاجات الأساسية للمواطن والإسراع في النهوض باقتصاد البلد.