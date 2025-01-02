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الإدارة السورية الجديدة تعدّل المناهج الدراسية لمواد التاريخ والديانة والعلوم (وثائق)

2
JANUARY
2025
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أقرت وزارة التربية السورية تعديلات في المناهج الدراسية لكافة المراحل التعليمية، طالت تاريخ سوريا القديم والحديث ومسلّمات سورية تعود لقبل عهد الأسد.
 
وشملت التعديلات حذف نصوص وفقرات وإعادة صياغة عبارات وإزالة أو تعديل صور ورسوم في عدد من الكتب المدرسية، وحذف كل ما هو متعلق بالنظام السوري السابق وأيضا فقرات متعلقة بمفاهيم الآلهة في كتب التاريخ والفلسفة.
 
الجدير بالذكر أن التعديلات وصلت إلى الكتب الدراسية من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي.
 
 
وطالت التغييرات التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل اعتبار زنوبيا شخصية خيالية وحذف تاريخ الآراميين والكنعانين وحذف تاريخ الآلهة القديمة، وأيضا ما يتعلق بتطور القانون وفق شريعة "حمورابي".
 
الإدارة السورية الجديدة تعدل في كتب المناهج الدراسية طالت التاريخ والدين والعلوم
 
ووصلت التعديلات في الصف الثالث الثانوي العلمي إلى حذف الوحدة الكاملة المتعلقة بـ"أصل وتطور الحياة" وحذف فقرة "تطور الدماغ" بالكامل من مادة العلوم، وأما مادة اللغة العربية فقد شهدت حذف نص "حماة الديار".
 
من "المغضوب عليهم" إلى "اليهود والنصارى"!!
 
ومن التعديلات التي أثارت ضجة واسعة بين المواطنين السوريين وصلت إلى حد الاستياء، جرى استبدال في مادة التربية الدينية للصف الأول عبارات "المغضوب عليهم" و"الضالين" إلى "اليهود والنصارى"، واستبدلت عبارة "طريق الخير" بعبارة "طريق الإسلام".
 
حذف "السلطة العثمانية الغاشمة"
 
ومن التعديلات التي تمس التاريخ السوري القريب جرى حذف كل الفقرات التي تتحدث عن حقبة حكم الدولة العثمانية، والتي كانت توصف في المناهج السورية على أنه "السلطة العثمانية الغاشمة".
 
رموز النظام السابق و"حرب تشرين"
 
وأيضا حذف رموز النظام السوري السابق وإلغاء مادة " التربية القومية"، والفقرات المتعلقة بـ "حرب تشرين التحريرية"، بالإضافة إلى الصور والرسومات المتعلقة بها.
 
وبالنسبة للصف الأول الثانوي الأدبي، شملت التعديلات مادة الفلسفة بإزالة عدد من النصوص بالكامل مثل "الفكر الفلسفي الصيني"، بينما شهدت النصوص المتبقية إعادة صياغة.
 
ونشرت الوكالة السورية للأنباء "سانا" وصفحة وزارة التعليم على "فيسبوك"، نسخة من التعديلات عبر فيسبوك، بموجب تعميم بتوقيع نذير القادري وزير التربية والتعليم.
 
كما قضى التعميم بحذف عدة إشارات للآلهة وأسمائها في الميثيولوجيا القديمة من كتب التاريخ، وحذف جملة "إعدام قادة الحركة الوطنية في السادس من أيار 1916".
 
"يحكمه شرع الله"
 
وكذلك، استبدال مفهوم "الشهادة" من في "سبيل الوطن" إلى "في سبيل الله"، من كتب التربية الإسلامية في كل الصفوف، وعبارة "يحكمه قانون العدل" بـ "يحكمه شرع الله"، و"مبدأ الأخوة الإيمانية" بدلا من "الأخوة الإنسانية" وغيرها الكثير من التعديلات.
روسيا اليوم
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