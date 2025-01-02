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أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد سكان غزة انخفض 6% منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع قبل 15 شهرا، وذلك بعد مغادرة نحو 100 ألف فلسطيني ومقتل أكثر من 55 ألفا.

وأشار الجهاز إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية التي أعلنت أن نحو 45500 فلسطيني، أكثر من نصفهم نساء وأطفال، استشهدوا منذ اندلاع الحرب، في حين فقد 11 ألفا.

وأضاف أن البيانات تشير إلى أن عدد سكان غزة انخفض بنحو 160 ألفا خلال الحرب إلى 2.1 مليون، بينهم أكثر من 1 مليون أو ما يعادل 47 % دون الـ 18.

وذكر الجهاز في تقريره الذي نشره الثلاثاء: "منذ 7 أكتوبر 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا وحشيا على قطاع غزة، استهدف البشر والمباني والبنية التحتية الحيوية، وتحولت المدن إلى أنقاض، أحياء كاملة أصبحت أثراً بعد عين، عائلات كاملة محيت أسماؤها من السجل المدني، خسائر بشرية ومادية مدمرة".

وأضاف: "يواجه 22% من السكان مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد"، وذلك وفقا لمعايير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وتابع: "11000 امرأة حامل، وحوالي 3500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية، ونقص الغذاء، حيث استشهد 36 طفلاً نتيجة المجاعة وسوء التغذية".

ومن جهتها، اعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن البيانات "مفبركة ومزيفة ومبالغ فيها من أجل تشويه سمعة إسرائيل".