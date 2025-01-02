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الثلوج تغلق عدة طرق بالجزائر والدرك الوطني يتدخل (فيديو)

2
JANUARY
2025
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تسببت التقلبات الجوية التي شهدتها عديد مناطق الجزائر خلال الساعات الماضية في قطع طرق وطنية وولائية بسبب تراكم الثلوج، فيما عادت حركة المرور بعد تدخل السلطات.
 
وأفادت مصالح الدرك الوطني بالجزائر، بأن "ولاية الأغواط شهدت غلق عدة طرق وهي الطريق الوطني رقم " 23" الرابط بين ولايتي الأغواط وتيارت، بالضبط على مستوى منطقة الخنق بآفلو، وكذلك على مستوى منطقة الجدر بلدية وادي مرة مغلق بسبب تراكم الثلوج. والطريق الوطني رقم "47 " الرابط بين ولايتي الأغواط والبيض، في شطره الرابط بين بلديتي أفلو وبريدة".
 
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وأشارت إلى "غلق الطريق الوطني رقم "01 أ" الرابط بين ولايتي الأغواط والجلفة، بالضبط على مستوى بلدية سيدي بوزيد".
 
وأكدت مصالح الدرك الوطني مساء الأربعاء أن حركة المرور عادت على مستوى الطرق التي قطعت منذ صبيحة اليوم الأربعاء.
 
هذا وحذرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية بالجزائر، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على المرتفعات الغربية.
روسيا اليوم
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