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فصائل فلسطينية تستنكر وقف بث "الجزيرة" وتطالب السلطة بالتراجع عن قرارها

2
JANUARY
2025
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استنكرت حركتا "المبادرة الوطنية الفلسطينية" و"الجهاد الإسلامي" إقدام السلطة الفلسطينية على وقف بث قناة "الجزيرة" وتجميد عملها في فلسطين، وطالبتاها بالتراجع عن هذا القرار.
 
وقالت "المبادرة الوطنية": "ندعو السلطة الفلسطينية الى التراجع عن قرار إغلاق قناة الجزيرة ووقف عملها خصوصا أن القناة هي أكثر من يغطي نضال الشعب الفلسطيني ويعري جرائم الاحتلال بكل اللغات، وهي القناة الأكثر مشاهدة في فلسطين والمنطقة ويتعرض مراسلوها الفلسطينيون لاعتداءات لا تتوقف من جانب الاحتلال".
 
وأضافت: "تؤكد المبادرة الوطنية أن هذا القرار لا يفيد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ولا يفيد حتى الذين اتخذوا هذا القرار، وأن الحوار البناء هو الأسلوب الأمثل لمعالجة القضايا الخلافية ان وجدت حرصا على حرية الرأي والتعبير ومصالح الشعب الفلسطيني".
 
ومن جانبه، نشر المكتب الإعلامي لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين بيانا جاء فيه: "نستهجن إقدام السلطة في رام الله على اتخاذ قرار بوقف بث قناة الجزيرة وتجميد عملها ووقف العاملين معها وإقفال مكتبها في فلسطين".
 
وأضاف: "يأتي هذا القرار في وقت أحوج ما يكون فيه شعبنا وقضيتنا إلى صوت مسموع يوصل معاناته إلى العالم. نرى أن الإقدام على مثل هذه الخطوة، لأسباب وذرائع سياسية، لا يفيد قضيتنا في شيء، ولا سيما في هذا الوقت الحساس والحرج الذي يمر بها شعبنا".
 
ودعت "الجهاد الإسلامي" السلطة في رام الله إلى التراجع عن قرارها و"تسهيل عمل جميع الأطقم الإعلامية الداعمة لقضيتنا ولشعبنا، بما فيها قناة الجزيرة، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم".
 
هذا وقررت اللجنة الوزارية المختصة في فلسطين المكونة من وزارات: الثقافة، والداخلية، والاتصالات، وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين.
 
وأوضحت أن "هذا القرار جاء إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية".
 
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