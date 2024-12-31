"معناه إنه مش ماشي".. نجيب ساويرس يتندر على تصريحات ملفتة لأحمد الشرع

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تندر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على تصريحات قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع بشأن مهلة كتابة دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات رئاسية وفسرها بأن الشرع لن يغادر السلطة.

وكتب ساويرس في حسابه على منصة "إكس" مساء اليوم الإثنين، ردا على أحد المتابعين: "أتفق معاك تصريح تلات سنين لكتابة الدستور يترجم إلى أنا مش ماشي للأربع سنين الجايين".

وأضاف ساويرس أن "الدستور يخلص في 6 أشهر والانتخابات سنة بالكتير".

وكان الشرع قد أكد أنه لا يعتبر نفسه محرر البلاد، مشيرا إلى أن تنظيم انتخابات في البلاد قد يستغرق 4 سنوات.

وقال الشرع في مقابلة مع قناة "العربية" أمس الأحد: "لا أعتبر نفسي محرر سوريا، فكل من قدم تضحيات حرر البلاد"، مضيفا: "حاولنا جاهدين أن يكون انتقال السلطة سلسا".

وأوضح أيضا أن إعداد وكتابة دستور جديد في البلاد قد يستغرق نحو 3 سنوات، وتنظيم انتخابات قد يتطلب أيضا 4 سنوات، مشيرا إلى أن "أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل" وهو ما يتطلب وقتا.